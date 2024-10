Getty e Calciomercato.com

I 60 giovani più promettenti del mondo, da Yamal e Liberali ad Alfonso Montero: la lista del The Guardian

13 minuti fa



Come ogni anno il popolare The Guardian ha pubblicato la lista dei sessanta migliori giovani del calcio mondiale. L'elenco riguarda i calciatori nati nel 2007: non potevano mancare nomi già molto famosi come Yamal e Cubarsì del Barcellona, o calciatori da tempo prenotati dalle big come il brasiliano Estevao, l'ecuadoregno Kendry Paez ed il croato Luka Vuskovic. Anche l'Italia fa la sua parte con i talenti Coletta, Liberali e Benjamin.



Di seguito l'intera lista con nome, ruolo, squadra e data di nascita: