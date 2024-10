Lazio, Guendouzi sulle montagne russe: Tudor non lo voleva, con Baroni si è preso anche la Francia

AFP via Getty Images

Dalle stelle alle stalle e ritorno per. Nel 2024 il centrocampista francese, dopo gli iniziali mesi esaltanti nella, è finito velocemente quasi ai margini del gruppo, rischiando di essere persino svenduto sul mercato; è uscito dal giro della Nazionale e ha perso pure la possibilità di partecipare all’Europeo. Poi in estate la risalita, altrettanto repentina. Di nuovo al centro del progetto biancoceleste, è tornato al gol in Serie A, si è riconquistato la maglia dei Bleus e anche lì ha segnato di nuovo, a un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta. E ora il classe ‘99 sembra pronto per la sua definitiva affermazione.

Guendouzi era stato tra i pochi nuovi acquisti nell’erain biancoceleste ad essere stato quasi subito buttato nella mischia., che altri suoi compagni hanno invece dovuto attraversare, per capire il 4-3-3 sarrista. Ha risposto subito positivamente sul campo, guadagnandosi tra tifosi e cronisti il soprannome di Guendovunque, per le sue instancabili corse a tutto campo., fino al suo esonero.per il francese: ad allenarlo arriva di nuovo. Acredini del passato, mai del tutto appianate, compromettono già in partenza il rapporto tra i due. Guendouzi finisce in panchina, nonostante l’assist per il gol-vittoria di Marusic alla prima del tecnico croato contro la Juventus. Nella parte finale del campionato, dopo una stagione da protagonista, gioca col contagocce, per lo più da subentrato, in un sistema completamente diverso, ma soprattutto con lo stato d’animo di chi sapeva già in partenza che, anche facendo faville molto difficilmente sarebbe riuscito a far cambiare idea all’allenatore.

Deschamps non lo chiama per Euro 2024.. Costato 13 milioni di euro solo un anno prima,sin da subito col tecnico croato:Questo, più l’addio di Kamada e la diversità di vedute su altre strategie da seguire per rifondare la squadra portano al divorzio tra il tecnico e la società. E all’inizio della riscossa di Guendo.e si mette subito a disposizione per calarsi nel nuovo ruolo che il neo-tecnico intende disegnare per lui. Mediano, mezzala, persino trequartista all’occorrenza: la sua duttilità e applicazione colpiscono subito l’allenatore che gli consegna le chiavi del centrocampo, a prescindere dai moduli camaleontici con cui la squadra si è schierata in questi primi mesi della stagione.Il gol col Torino a fine settembre ha chiuso simbolicamente il giro sulle montagne russe iniziato in primavera. Quello in nazionale, ritrovata già durante la precedente sosta, contro Israele in Nations League ha certificato anche la sua ritrovata importanza nel giro della selezione franciese. Ma sono le prestazioni offerte sin dalle prime battute stagionali che assomigliano molto a un trampolino di lancio definitivo per la sua consacrazione. “Il ct mi schiera in una posizione in cui non gioco regolarmente – ha spiegato in questi giorni di ritiro con la Francia il centrocampista - mi sono dovuto adattare, ma”.