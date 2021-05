”: è uno sfogo sincero e allo stesso tempo triste quello di. Il suo profilo Instagram è stato invaso da presunti tifosi, lì pronti ad insultare lui e soprattutto il padre per la scelta di lasciare la Lazio. Inzaghi non ha firmato il rinnovo propostogli da Lotito , e presto diventerà il nuovo allenatore dell’Inter. Una decisione che, evidentemente, non è piaciuta a parte della tifoseria. Che si è sfogata nel modo più brutto,(Simone non ha pagine social).Tanti, troppi, i messaggi contro il tecnico: “”, “Siete di Piacenza, che ne capite di Lazio”, Dì a papà che aveva mille modi per chiudere la nostra storia e ha scelto la peggiore,”. E ancora: “Non se ne va da signore”, “Delusione totale”, “Speriamo di non rivederlo più all’Olimpico”, “”, “”, “Simone è una delusione assurda”.Alla fine Tommaso non ha retto. Specifica che “scrive questo per le persone che mi stanno scrivendo che si permettono di dire determinate cose, di solito sorvolo”. Poi spiega: “Mio padre ama la Lazio e la amerà sempre.”. Poi la chiusura di uno sfogo maturo, nonostante la giovane età: “Molte storie d’amore non finiscono come devono. Ma il sentimento che c’è stato per 20 anni rimane e rimarrà per sempre”.