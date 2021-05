”: Claudio Lotito è amareggiato. Pensava di aver convinto Simone Inzaghi a rimanere alla Lazio. Mercoledì sera hanno cenato insieme e hanno trovato un’intesa, triennale a 2,3 milioni a stagione. "".Insomma il tecnico, dopo una notte di riflessione, ha cambiato idea. Lusingato, evidentemente, dalla proposta dell’Inter che Tullio Tinti, il suo procuratore, gli ha sussurrato all’orecchio. “, spiega il presidente della Lazio.Che, da questa faccenda, ne esce come un amante ferito ( come testimonia lo stringato comunicato che ufficializza la separazione ). Arrabbiato per una retromarcia inaspettata: “”. Non è bastato. Giovedì mattina Inzaghi lo ha chiamato e gli ha detto di non voler rinnovare il contratto con la Lazio. Poi un ulteriore incontro, a infiocchettare l’addio: “Quando una persona ti dice così, come fai a pensare di tenerlo? Certo, se me l’avesse detto la sera precedente non avrei fatto preparare l'accordo da firmare”. Inzaghi è diretto all’Inter, stuzzicato dal grande salto e da un ricco ingaggio (4,5 milioni a stagione).. “Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio - le sue parole di commiato in una dichiarazione rilasciata all’Ansa - . Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima”. Chissà, forse tra un po’ di tempo anche Lotito lo perdonerà.