Ibra, i giocatori e la stessa voglia di tornare al top: perché il Milan pensa a Conte

e che alimenta inevitabili suggestioni, che si parli di Napoli, di Juve (oggi più lontana visti gli ottimi risultati di Allegri) o di Milan.- positiva nel primo anno quando da subentrante acciuffò un’insperata qualificazione alla Champions League ai danni dei rivali di sempre, ben al di sotto delle aspettative e chiuso con una separazione anticipata nel secondo, nonostante un mercato importante ma caratterizzata da una frattura evidente con lo spogliatoio ed un ambiente poco vincente per le sue abitudini -nei nostri confini. Aurelio De Laurentiis ci ha provato e ci riproverà ancora per provare ad affidare il nuovo ciclo azzurro ad un condottiero “alla Spalletti”, mentre- anche se i pessimi risultati della prima metà stagione valgono come una condanna sulla possibilità di una conferma -ed imposto in questi ultimi anni.- La politica della programmazione a medio-lungo termine e gli investimenti prevalentemente per i giovani talenti da valorizzare ed eventuale rivendere sul mercato mal si sposa con l’ossessione per la vittoria che è da sempre un mantra per Antonio Conte.per chi delle motivazioni e della voglia di vincere ogni tipo di sfida ha fatto sempre il suo punto di forza.che, pur non avendo mai avuto la fortuna di condividere il suo percorso calcistico col tecnico salentino, ne ha sempre apprezzato carattere e mentalità. Tanto che, se dipendesse esclusivamente da lui, per la sempre più probabile successione di Pioli alla guida del Milan, il primo nome della lista sarebbe quello di Antonio Conte. Più ancora di quel Thiago Motta che rappresenta oggi l’alternativa più credibile e spendibile per il futuro.- Scarsa propensione ai progetti a media scadenza e imperniati su un modo di costruire le squadre attraverso lo scouting più che l’usato sicuro. Sono questi probabilmente i due punti critici che la dirigenza delsi troverebbe a dirimere qualora la scelta cadesse su Conte e non su altri allenatori. PerchéQuando Conte era un tecnico molto più sulla cresta dell’onda e che si riteneva disposto ad accettare solamente progetti altamente ambiziosi e con possibilità di spese pressoché illimitati. La Serie A di oggi non offre nulla di tutto e l’allenatore leccese lo sa perfettamente. E poi- Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner, Vidal, Giaccherini e Vucinic alla Juve, Hakimi, Bastoni, Barella, Lautaro e Lukaku all’Inter, giusto per citarne alcuni. Calciatori promettenti da far definitivamente esplodere in un determinato contesto tattico o giocatori alla ricerca della scintilla per lanciarsi o rilanciarsi attraverso una cultura del lavoro e l’acquisizione di una mentalità vincente mai sperimentata prima nelle rispettive carriere.. Insieme a quello apportato da un allenatore ossessionato dalla vittoria e portatore di un modo di approcciarsi al lavoro quotidiano diverso. Chenell’attuale organico. Nessuna decisione è stata presa o non sarà presa nell’immediato, ma quella che oggi è solamente una suggestione inizia a diventare quanto meno argomento di serio dibattito per il Milan che verrà.