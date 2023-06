1. Zlatan Ibrahimovic e Mino Raiola





2. Refusi che resteranno





3. Napoli campione

Paula Saulino ha mantenuto la promessa



Paola Saulino aveva fatto una promessa: nuda nella sua città natale se il suo amato Napoli avesse vinto lo scudetto. Promessa mantenuta.#sportitalia #Napoli #scudetto pic.twitter.com/i6BScm33EZ — Sportitalia (@tvdellosport) June 4, 2023





4. I voti di Paolo Di Canio alla stagione (oggi, e ieri...)

“Alla stagione del Milan do 6, all’Inter 6,5.



Poca differenza, nonostante le 2 coppe vinte dai nerazzurri e la finale di Champions, proprio perché ritengo il Milan inferiore.



Poi ovvio, se l’Inter vince la Champions, diamo 12. Lukaku? Ottima riserva”



Di Canio a @SkySport pic.twitter.com/tyFWjswBTS — Davide Montesanto (@DavMon76) June 4, 2023

Di Canio: “Milan la mia favorita per lo scudetto, De Ketelare porterà fantasia, gol e assist” https://t.co/3xY3nV3IbP #ACMilan #SempreMilan — notiziemilan.it (@notizie_milan) August 10, 2022

Caressa: "La sorpresa del campionato? Io ho messo Ricci del Torino"

Bergomi: "No, ti stai confondendo Fabio..."

Caressa: "Ah, non era quello?"

Bergomi: "Avevi messo Baschirotto..."

Caressa (incomprensibile): "Vabbè, ma Baschirotto è un pezzo di cuore come sorpresa, però Baschirotto in nazionale, diciamo la verità, Baschirotto in nazionale s'è detto solo una volta al Club a ottobre, abbiamo detto Baschirotto in nazionale, e Baschirotto in nazionale!, Baschirotto è la grande sorpresa secondo me"

Bergomi: "E miglior giovane chi hai messo?"

Caressa: "Ricci"

Bergomi: "No... ne avevi detti due, Ricci e..."

Caressa: "E...?"

Bergomi: "Bove"

Caressa: "Ah, Bove"



(Sky Calcio Club)





6. Il Milan si prepara alla finale (dell'Inter)





7. Algoritmi da Champions (sto male)





8. Alla Juve tutto ok, c'è stata una telefonata

"Allegri non ha detto niente. Calvo già più volte lo ha riconfermato. Non vedo il problema...



...lo ha detto pure a me al telefono"



- Ivan Zazzaroni a Pressing — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) June 4, 2023

"I dieci punti non sono colpa nostra, noi abbiamo portato la Juve al terzo posto"

L'orgoglio di #Allegri dopo l'ultima partita pic.twitter.com/o2fOwNMxMO — GOAL Italia (@GoalItalia) June 5, 2023





9. Alte cariche dello Stato sui social. Nel giorno della Festa della Repubblica – dopo le violenze subite dall'arbitro Taylor a Budapest – come nulla fosse, con tanto di tag #2giugno per accalappiare...

Appunto, condivido. Cara UEFA, o taci e fai finta di niente o apri di indagini ne apri due: una su chi ha rovinato con la sua incompetenza (sperando che ci sia solo quella) una festa dello sport — Fabio Rampelli (@fabiorampelli) June 3, 2023

È un profilo parodia? Non vedo altre spiegazioni. — Andrea Gambardella (@SaffronHorizon) June 2, 2023





10. Chiudiamo con il messaggio del presidente della Ternana, neo sindaco di Terni (...)

Mayor of Terni Stefano Bandecchi insults the Lega councillors who pointed out the conflict of interest between his position as mayor and that of president of Ternana football club, calling them "pricks" and "vile".



June 2, 2023 pic.twitter.com/ZuUUvvktAw — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) June 3, 2023

La Serie A è giunta al termine. La stagione futbolista ancora no. Ed il materiale social per la Top 10 difluisce che è un piacere. Le pagelle di fine campionato di Skysport faranno discutere, così come le dichiarazioni di Zlatan – al suo addio al calcio giocato: la sala stampa è saltata per aria. Tra polemiche, sfondoni redazionali e spogliarelli, si arriva proprio là, alla finale di Champions. Mentre alcune bancarelle rossonere preparano del materiale ad hoc (abbiamo La foto), un raffinatissimo algoritmo ci rivelerà il risultato finale di Istanbul. Si parte.