Ibrahimovic: "Milan grande famiglia. Onorato e fortunato di essere qui. Altri hanno vinto più di me"

Nella serata di ieri, all'interno della sala della festa per i 125 anni del, Senior Advisor di RedBird, giurava amore ai rossoneri parlando del palco della festa: "- riporta Sportmediaset -.In questa sala c'è tanta storia tra calciatori e dipendenti. Sono stato, ad aver vinto col Milan, anche se non come"."Sono molto onorato di essere qua, di essere un milanista. Ci sono tante emozioni che passano.", ha aggiunto Ibrahimovic.

125 anni di Milan, 125 anni di un club che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio. San Siro si colora di rossonero, i 70000 tifosi sugli spalti sono pronti a festeggiare le leggende invitate dal club. Nei giorni scorsi ha fatto rumore l’assenza di Maldini, che ha deciso di non partecipare a una festa organizzata da Red Bird, e i mancati inviti a Boban e Rivera.La serata ha preso il via alle ore 19:45, con la speciale cerimonia di premiazione delle Legends rossonere entrate a far parte della Hall of Fame di ACMilan. Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko si uniranno al Vice Presidente Onorario Franco Baresi – primo membro ufficiale della Hall of Fame – nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera. Sul prato di San Siro, Baresi, van Basten e Inzaghi riceveranno lo speciale trofeo realizzato per l’occasione da Tiffany & Co., segnando una prima assoluta nella storia del calcio italiano.

Intorno alle ore 20.30 sono entrate in campo le leggende del Milan: Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Alexandre Pato, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Christian Abbiati, Pietro Paolo Virdis, Filippo Galli, Alberico Evani, Mauro Tassotti, Roberto Donadoni, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Serginho, Marek Jankulovski, Cristian Brocchi, Cristian Zaccardo, Stefano Eranio, Riccardo Montolivo, Dario Simic, Martin Laursen, Giovanni Galli, Marco Borriello, Massimo Oddo, Martin Laursen. Partono le coreografie ed i giochi di luce con la colonna sonora dei Meduza che fanno seguito al video celebrativo creato dal club sui 125 anni di storia. La Curva Sud espone uno striscione: "16 dicembre 1899, da 125 anni il nostro grande amore".