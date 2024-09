Ibrahimovic ospite al programma di cucina: "Al Milan grandi responsabilità, ma se i risultati non arrivano..."

in tutti i sensi. Il "First We Feast", programma web culinario, ha avuto nel corso dell'estate come ospiteZlatanNel corso della trasmissione, realizzata e registrata prima della tournée estiva dei rossoneri ma diffusa oggi con, lo svedese ha affrontato un gioco in cui doveva degustare alcune salse in ordine di piccantezza, da un minimo di 1 a un massimo di 10, parlando anche della carriera da calciatore ormai terminata: "Se giocassi oggi farei 30 gol a stagione".

- Nel corso della sfida, Ibra si è soffermato"Sto lavorando con il Milan ora, ho una grande responsabilità e sono molto grato per l'opportunità. porterò questo gioco in ufficio (la degustazione di salse piccanti, ndr), se non mi porteranno i risultati mangeranno piccante da 1 a 10. Ebbene, partirò da una piccantezza di 10 e farò sentire loro come ci si sente quando non si ottengono i risultati".