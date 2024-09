Sky - Milan, Ibrahimovic è a Milanello: confronto con Fonseca e squadra

Dopo la cocente sconfitta, alla prima giornata della League Phase della Champions League, contro il Liverpool e i fischi subiti da parte del pubblico di San Siro, l’ambiente rossonero ha vissuto un nuovo scossone in questo avvio di stagione decisamente complicato, che ha visto i rossoneri raccogliere una sola vittoria (4-0 con il Venezia) nei primi cinque impegni ufficiali.- a meno che l'allenatore portoghese non riesca, nel derby contro l'Inter in programma domenica sera 22 settembre 2024 a partire dalle 20.45 in un San Siro nerazzurro, a salvarsi con una vittoria convincente - .

Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa mattina intorno alle 11,L'allenamento dei rossoneri sarebbe dovuto iniziare alle 11.30, ma, invece, è cominciato con qualche minuto di ritardo:, in seguito alla sconfitta contro il Liverpool e in vista del derby di domenica contro l'Inter.