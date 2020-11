Intervenuto ad Aftonbladet.se, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dei primi mesi al Milan: "Ho detto a chi guida il club: 'Il mal di testa che hai lì non trasmetterlo in campo perché poi non si può lavorare tranquilli'. E i primi sei mesi dopo il mio arrivo sono stati difficili, non sapevo se l'allenatore sarebbe rimasto e nemmeno io conoscevo il mio futuro. Il club voleva cambiare filosofia e linee guida, la squadra è stata condannata prima di avere la possibilità di continuare a ottenere risultati. Così abbiamo cominciato la scalata, ora siamo più forti".