Ibrahimovic: "Quanto fatto non è abbastanza. Torneremo più forti, il futuro ci dirà chi vincerà la guerra. Forza Milan"

Dopo un lungo periodo di silenzio, il Senior Advisor del fondo RedBird Capitals per il, è tornato a parlare e ad esporsi mediaticamente per parlare del club rossonero. L'ex attaccante e oggi dirigente ha voluto utilizzare il proprio profilo instagram per mandare un messaggio di chiusura di una stagione non positiva e che ha portato in questi ultimi 5 giorni ad un'autentica rivoluzione prima con l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e poi di Massimiliano Allegri come allenatore.Ibra ha sottolineato come la stagione appena conclusa sia stata lontana da quella che aveva programmato con la vittoria della sola Supercoppa che non può bastare per un club come quello rossonero. Il dirigente svedese ha però sottolineato come l'obiettivo di oggi si quello di ripartire, crescere e tornare ancora più forti di prima, rimanendo quindi vicino a questa squadra.

"Questa non è stata la stagione che sognavamo. Non è stata quello per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale di coppa persa - non sono abbastanza per un club come il nostro. Ma ogni battuta d'arresto alimenta il nostro fuoco. Ogni lezione costruisce il nostro futuro. Avremo anche perso la battaglia quest'anno, ma il futuro ci dirà chi vincerà la guerra. Ci rialzeremo, cresciamo, e torneremo più forti. Forza Milan sempre"