Ha 14 anni, ma segna come se fosse un giocatore navigato. Youssoufa Moukoko è ripartito da dove aveva chiuso, ovvero facendo gol. Dopo le 90 reti segnate nelle ultime due stagioni (novanta, avete letto bene) l'attaccante del Borussia Dortmund ha iniziato il nuovo anno con il botto, trovando sei volte la vita del gol nella prima partita dell'under 19 dei gialloneri contro il Wuppertaler, chiusa 9-2. Il club che gioca le sue partite al Signal Iduna Park negli ultimi mesi ha respinto tutte le offerte, arrivate soprattutto da Italia e Inghilterra. Punta su di lui, per il presente e per il futuro.



NIENTE BUNDESLIGA, PER ORA - L'allenatore del Dortmund Michael Skibbe ha parlato così di lui al termine del match: "Mi sembra evidente sia un ottimo inizio, il ragazzo può crescere ancora. Diventerà professionista, è certo quanto l' "Amen" alla fine delle preghiere. Solo gli infortuni possono fermarlo". La prima in Bundesliga dovrà però aspettare: per regolamento, prima dei 16 anni, non potrà esordire né firmare un contratto professionistico (Moukoko festeggerà 15 anni il 20 novembre).