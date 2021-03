economiche e morali. Dovendo eleggere il “nuovo” presidentefra gli arnesi disponibili su piazza: l'avvocatoanno in cui il suo ciclo si concluse malamente.Perché fra il Laporta 1 e il Laporta 2 si sono succeduti due presidenti che hanno conosciuto l'umiliazione del. Dapprima è toccato a, che fra il 2017 e il 2019 si fece 604 giorni di detenzione preventiva con l'accusa di riciclaggio salvo poi essere assolto (); a lui rimane comunque ascritto il caotico balletto di pagamenti e commissioni pernell'estate del 2013.E giusto la scorsa settimana è stato il turno didimissionario a fine ottobre 2020 e sospettato di avere usato denaro del Barça peruna propria “bestia”. Cioè unai, fra i quali Leo Messi e Gerard Piqué ().Rispetto ai due successori-predecessori, Joan Laporta non ha conosciuto la detenzione. MaChe sia uscito indenne in termini giudiziari non sposta il giudizio etico-morale. E che questa tara non abbia influito sull'esito del voto presidenziale, che lo ha visto(34.184 i votanti), ce partecipazione popolare.Perché vi sia democrazia non basta che i tifosi eleggano il presidente.di euro o rieleggere figure altamente screditate. Il ritorno di Joan Laporta, a undici anni di distanza dal suo addio, è la pietra tombale per un modello e una narrazione.Ma su quali episodi si fonda questo giudizio negativo, peraltro condiviso da molta parte del barcellonismo?Il primo fa il paio con le accuse che in questi giorni vengono rivolte a Bartomeu e sarebbero alla base del suo provvedimento di arresto:e commissionarle attività per niente istituzionali.in carica ma anche di esponenti politici, di calciatori blaugrana (fra cui Ronaldinho, Eto'o e Deco), persino di giornalisti e magistrati. La società incaricata di compiere l'attività spionistica, fra il 2008 e il 2010, si chiama Método 3 ()., nonostante che alcuni protagonisti raccontassero tutt'altra versione ().Due esponenti di punta della compagine presidenziale come) sono stati successivamente denunciati dal Barcellona sotto la presidenza di Sandro Rosell, con l'accusa di avere usato il denaro (circa 2,4 milioni di euro) della società per scopi inappropriati. Nel 2017 la querela è stata ritirata perché nel frattempo i due avevano versato un risarcimento ().e raccontata indirettamente da Calciomercato.com a agosto 2019 (). Tutumluguidato da Islam Karimov e soprattutto con la figlia dell'autocrate, Gulnara Karimova. Tutumlu ha anche trascinato in tribunale Laporta perché riteneva di aver fatto da intermediario fra il presidente del Barça e il regime uzbeko e dunque. E davanti ai giudici Laporta ha dovuto dichiarare di avere portato a casa oltre 10 milioni di euro per i servizi legali prestati al regime uzbeko, intanto che il Barcellona veniva usato dal regime come strumento di propaganda (). Con sentenza di novembre 2011 il Tribunale di Barcellona ha giudicato insussistenti le pretese di Tutumlu (). Ciò che però non ha dissolto le ombre su Laporta e sul modo in cui ha utilizzato il Barcellona in questa vicenda.in cui Laporta risultava socio unitamente al superagente israeliano Pini Zahavi ().. E dal punto di vista della tifoseria barcellonista faceva specie che un ex presidente blaugrana facesse bottega col super agente indicato comeDopo la pubblicazione della notizia Laporta si è affannato a smentire.E però merita segnalare che proprio in queste ore, mentre ancora viene celebrata la sua elezione, egli starebbe tentando il primo colpo della propria presidenza: l'austriaco. Che è in scadenza col Bayern Monaco e non rinnova a causa delle esose pretese del suo agente, bollato come “avido piranha” dalla dirigenza bavarese. Quell'agente risponde al nome di).