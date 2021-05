L'argentino, entrato in campo a fine primo tempo nella sfida contro la Roma per l'infortunato Sanchez, non ha preso bene il cambio con Pinamonti. Scalcia una bottiglietta e se la prende con il proprio allenatore. La piccata risposta non si fa attendere e viene immortalata chiaramente dalle telecamere: 'Devi avere rispetto, non fare il fenomeno' le frasi urlate da Conte. Il legame tra i due rimane ottimo ma quello di ieri sera è il chiaro segnale di una tensione crescente di tutta la squadra nei confronti della società e che può condizione il futuro di diversi giocatoriMarotta è sempre dell'idea di rinnovare l'accordo che adesso, al terzo anno, frutta al ToroMa nelle ultime settimane diverse situazioni sono cambiate e hanno messo in dubbio una trattativa che sembrava ben avviata e destinata a una conclusione positivaOra, come ha spiegato di recente in una intervista anche il direttore Ausilio, andrebbe impostata una discussione diversa con il nuovo agente del talento di Bahia Blanca. Ma non solo: la grave crisi societaria costringerà l'Inter a cedere uno-due giocatori per risanare il bilancio.- Florentino Perez vorrebbe portare Mbappè al Real Madrid ma da Parigi non arrivano aperture a un possibile addio dell'attaccante campione del mondo con la Francia. Ecco perché i blancos sono tentati dalla possibilità di arrivare a Lautaro. Come vi abbiamo raccontato , un primo contatto c'è già stato con il nuovo agente Camano che vanta un rapporto ottimale con lo stato maggiore del club spagnolo.L'idea di Florentino sarebbe quella di mettere sul piatto 30 milioni più la parte restante dei soldi che Suning gli deve ancora riconoscere per la cessione di Hakimi.