Inter, parla l'agente di Frattesi: 'Ci sono offerte per lui? E' normale'

16 minuti fa

"Non abbiamo parlato di Oristanio, abbiamo parlato di Frattesi. Ci sono offerte per lui? È normale, ma abbiamo ragionato su altre cose, comunque non di mercato". Ieri Beppe Riso, agente del centrocampista della nazionale italiana, ha parlato dopo la visita nella sede nerazzurra, facendo capire che l'ex Sassuolo non sembra orientato ad accettare un altro anno come quello appena passato, ossia con poco spazio in campo e quasi sempre da dodicesimo uomo, partendo pochissime volte da titolare..



IL TIMORE - Frattesi non si è mai lamentato della gestione di Simone Inzaghi, ma il timore di andare incontro a un'altra annata da rincalzo e non protagonista esiste, dopo l'arrivo di Zielinski dal Napoli. Al momento però non si prospettano scenari di addio per il centrocampista, anche ieri titolare nella gara persa dall'Italia contro la Spagna a Euro 2024. dopo essere partito dal 1' anche contro l'Albania.