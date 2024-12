Il Benfica di Di Maria vince ancora: Akturkoglu e il gol con vista sul Bologna

Per mantenere, da una parte, l'attuale piazzamento che varrebbe l'accesso ai playoff di gennaio e tenere vive le speranze di rientrare tra le prime otto della classifica che si qualificano direttamente agli ottavi di finale, per rimanere in corsa per l'accesso alla seconda fase dall'altra.E se questi ultimi si presentano alla sfida del “Da Luz” delle 21 di mercoledì 11 dall'alto della grande prestazione e del 2-2 strappato allo Stadium contro la Juventus, i rossi di Lisbona in campionato viaggiano a ritmi ancora più alti.Complice la recente crisi della capolista Sporting Lisbona, che dopo l'addio del tecnico Ruben Amorim ha incassato due ko di fila,Nel 4-2-3-1 schierato da Bruno Lage, l'ex Galatasaray ha agito da trequartista, con Di Maria sul lato destro del campo e Aursnes a sinistra, in supporto dell'unica punta Pavlidis.I rossoblù hanno perso le ultime quattro partite consecutive, mentre i portoghesi ha espugnato per 3-2 il campo del Monaco nel turno precedente, rilanciandosi prepotentemente in chiave qualificazione.