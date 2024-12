Bologna, Italiano: "Rammarico enorme, dovevamo vincere. Concesso pochissimo alla Juventus"

, allenatore del, è intervenuto in collegamento a DAZN e poi nella sala stampa dell’Allianz Stadiumdopo il. Ecco le dichiarazioni le tecnico degli emiliani."Si analizza che il rammarico è enorme per vincere finalmente allo stadium sia personalmente che per tanti dei miei ragazzi. Abbiamo giocato 2/3 benissimo. Dispiace aver concesso pochissimo, ma non aver vinto. Dispiace non aver aggiunto due punti importantissimi alla nostra classifica. Peccato perché dobbiamo gestire la palla con più malizia. Nei minuti finali devi portare a casa il risultato. Questo è un percorso di crescita per i nostri ragazzi giovanissimi come Miranda e Iling. Possiamo ripetere queste prestazioni"."În campionato sicuramente. A parte contro la Lazio dove un episodio ci ha condannato. Però abbiamo reagito subito e stiamo risalendo in maniera importante. Aggiungere due punti al nostro era fondamentale. Noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra crescita. Dobbiamo cercare di commettere meno errori"."Non c'è un allenamento dove un componente dello staff non si ferma per far calciare Ndoye. Lui deve cercare di essere più concreto ed efficace. Se inizia a segnare può diventare un giocare di grandissimo livello […] Sarebbe importante se iniziasse a fare gol anche lui, mi auguro che si sia sbloccato"."A parte l'ultima tutto perfetto. Questo ha sporcato una gara strepitosa e una vittoria storica. Mi dispiace aver buttato via una vittoria, però rimane la prestazione"."Secondo me in Champions servirà aggiungere ancora qualcosa. Mi aspetto uno stadio infuocato e una squadra forte. Noi andremo lì a giocarcela e dobbiamo continuare a far tirare poco gli avversari"."Rimane di essere andati vicini a una vittoria strepitosa, per quello che abbiamo fatto vedere per due terzi di gara. Siamo stati castigati per quel poco che abbiamo concesso alla Juve. Peccato per come abbiamo gestito l'ultimo pallone, ma rimane la gara dei ragazzi e dobbiamo essere questi. Mercoledì abbiamo un'altra grande partita, ho chiesto ai ragazzi questo tipo di prestazioni. Due punti buttati via, ma martedì si riparte per affrontare mercoledì un'altra grande gara"."Questa squadra è applicata e ha voglia di crescere, nonostante i pochi allenamenti che abbiamo a disposizione. Se ne avessimo di più, potremmo migliorare per esempio nella gestione di momenti come l'ultimo. La Juve non muore mai e purtroppo quel poco concesso è bastato per non portare a casa la vittoria. Riusciamo comunque sempre a reagire e a fare prestazione, continuiamo a credere in quello che facciamo e abbiamo ampi margini di crescita"."Non sono contento al 100%, questa partita la devi vincere in qualsiasi modo. Per il resto, approccio diverso dalle altre gare con le big e gestione diversa. Peccato per la gestione dell'ultima palla. Limeremo i difetti che abbiamo, sono contento della crescita che sto vedendo e della voglia di questi ragazzi di dimostrare il nostro valore”.