Il Bologna cerca il "nuovo Calafiori" in Francia. Ma ora tocca ad Erlic

Bologna FC

Sembra essere la Ligue 1 il territorio di caccia di Giovanni Sartori per trovare il difensore centrale che manca al Bologna e che dovrà prendere il posto di Riccardo Calafiori, ceduto all’Arsenal. Dopo il no di Hummels, gli occhi dell’area tecnica rossoblù si sono rivolti in Francia: prima verso Tolosa - club da cui il Bologna ha già preso l’attaccante Dallinga - per Logan Costa, ma sul francese di origini capoverdiane c’è il Newcastle e l’accordo è lontano, vista la richiesta da 20 milioni. Allora sono scattati i piani B, ancora transalpini: in cima ai taccuini ci sono Alexsandro del Lilla, quasi omonimo dell’ex terzino della Juventus, e Niakaté, francese che gioca in Portogallo nel Braga. Seguono altre piste estere e italiane, con colpi di scena sempre all’ordine del giorno con uno come Giovanni Sartori che la scorsa estate prese ben sei giocatori che ribaltarono le sorti del Bologna da Ferragosto in avanti.