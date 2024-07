Bologna, Sartori: "Hummels? E' una trattativa, ma non è l'unica"

AFP via Getty Images

CALAFIORI DAL BOLOGNA ALL'ARSENAL, E' UFFICIALE

Ilattende una risposta: "".I rossoblù, freschi della cessione diall'(diventata ufficiale in giornata), sono alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto arretrato a disposizione di Vincenzo Italiano.L'esperto tedesco, svincolato dallo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto con il, è uno dei nomi sui quali lavorano ormai da diversi giorni gli emiliani, ma non è ancora arrivata una risposta definitiva da parte del giocatore alla proposta del club.

, direttore sportivo del, è intervenuto a Sportitalia e ha fatto il punto della situazione: ". Per andare a prendere un giocatore bisogna trattarne diverse. Tutti sanno che abbiamo avuto un contatto tempo addietro, ora stiamo valutando quello che offre il mercato. Abbiamo trattato e trattiamo anche altri. Quando arriverà una risposta da una delle prime 3 scelte procederemo, che sia Hummels o che sia uno degli altri. Abbiamo fatto la scrematura del lavoro arrivando a questi 3 nomi: il primo che ci dirà di sì verrà preso".