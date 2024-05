Il calcio in Grecia: Atene, l'apoteosi delle rivalità e l'oasi Salonicco. Dentro il tifo ellenico tra crisi, caste e politica

Calciomercato

4 luglio: laallenata da Otto Rehagel, contro ogni pronostico, sconfigge il Portogallo per 0-1 a Lisbona eUn momento da leggenda, anzi da mito, se si vuole fare un rimando a tutto quello che la penisola ellenica ha rappresentato nella Storia. Da quel gol di testa di Angelosal minuto 57 sono passati quasi 20 anni, e il pallone greco, dalle vette dell’Olimpo e dalla luce dello stadio Da Luz (“della luce”, appunto), è passato al buio dell’Ade, al nero della cronaca costretta a raccontare cose che ben poco hanno a che fare con lo sport. Due decenni dopo il trionfo dell’Hellas in campo continentale, nel contesto del nostro viaggio ad Atene per la, abbiamo deciso di provare a raccontarvi, anche attraverso le voci di alcuni protagonisti, lo stato attuale del calcio in Grecia.

“In Grecia ci sono, che lottano rispettivamente per il titolo e per la salvezza mantenendo e ripartendo dai punti totalizzati fino a quel momento”, ci spiega, portiere che è giunto all’ultimo di tre anni con il Panathinaikos. Quindi funziona come nella Serie A femminile, con le cosiddette poule Scudetto e poule retrocessione a determinare i verdetti di ciascun campionato. E quali sono i rapporti di forza tra le partecipanti?

Ci risponde, ex difensore tra le altre di Bologna e Verona in Italia, oggi allenatore appena promosso in Serie B greca con l’Ethnikos Neou Keramidiou: “Ad Atene ci sono sempre state, che si uniscono alle, nell'Olimpo del calcio greco. Ultimamente l'AEK ha fatto un bel balzo in avanti proprio grazie al nuovo stadio, l'Agia Sophia, ma sotto troviamo un'altra categoria, inferiore”. Un po’ come in Inghilterra ci sono le Big Six, o in Italia c’erano le Sette Sorelle, in Grecia abbiamo una sorta di, tre ad Atene –– e due a Salonicco, appunto PAOK e Aris. Nella classifica finale dell’ultimo campionato greco, le troviamo tutte e cinque nei primi cinque posti, l’Aris un po’ staccata, ma tra il quinto e il sesto posto nel raggruppamento da sei della poule Scudetto, occupato dal PAS Lamia, c’è una ventina di punti., mentre la sesta è sempre cambiata: a ritroso, troviamo PAS Lamia, Volos, PAS Giannina, Asteras Tripolis e OFI Creta. Tutte in prima divisione nel 2023/24.

Nel novero delle seconde otto squadre c’è anche quella che in questo momento è la, dove gioca il figlio d’arte italiano: “Ad Atene l'Atromitos non è una squadra estremamente importante, sta sotto le tre grandi e a livello di seguito, e come storia c'è anche il, una nobile decaduta (Serie C greca, ndr), che negli anni Duemila ha fatto anche le coppe europee. In generale,Qui c'è molta professionalità, ho trovato anche un gran valore umano, e anche delle belle strutture. Magari inferiori a quelle di un Bologna in Italia, ma comunque ben curate, parlando di noi. Quelle sopra, ovviamente, sono di un altro livello. L'Atromitos è nella zona ovest di Atene, non particolarmente ricca ma come tutte le altre caratterizzata da un grande seguito in tutti gli sport”. Le parole di Marchegiani ci hanno spinto a chiederci: ma quante squadre professionistiche ci sono ad Atene?

Moras ci spiega:Adesso pure un po' meno, perché quando giocavo io c'erano 5/6 squadre in più tra prima e seconda divisione che erano tutte di Atene". In effetti,, opponendo PAOK e Aris su livelli paragonabili alla triade ateniese. Una sorta di oasi a Nord che resiste all'attrazione gravitazionale della penisola dell'Attica. Ad Atene le società pullulano: in prima divisione troviamo squadre con pochi tifosi, perché sotto ci sono alcune grandi del passato che non riescono a risalire.in prima divisione,(appena promossa),. In totale fanno, per un numero altissimo di derby e quindi di partite ad alta tensione. Ma prima di occuparci della questione tifosi, diamo una rapida occhiata alle cosiddette Big Three:

E’ la più giovane delle tre società, ma anche. Prima squadra in Europa a vincere cinque volte di fila la prima divisione nazionale in cinque lustri separati, i colori sonoe nello stemma c’è un atleta con una corona di alloro, simbolo della vittoria alle Olimpiadi (da qui il nome). E’ la squadra della, contrapposta al Panathinaikos che rappresenta invece la borghesia e la classe dirigente nel centro della città.Nato nel 1908, con il proprio nome si propone l’arduo compito di rappresentarema in realtà è la squadra del centro della città e della classe dirigente. Nei colorie nellosi notano influssi irlandesi: nel 1906, durante una sorta di Olimpiade di protesta contro l’internazionalizzazione dei Giochi, il canadese di origini irlandesi Billy Sherring vinse la maratona con un trifoglio, lo Shamrock, sulla canottiera. Gli ateniesi ne rimasero colpiti e decisero di adottare una simbologia analoga per il loro club.

Questo club è nato letteralmente dalle macerie della guerra.costrinse molte persone a spostarsi dai territori dell’ex Impero Ottomano verso la Grecia, e questi, una volta stabilitisi, fondarono due squadre di calcio: l’, l'Associazione Atletica di Costantinopoli o appunto, e il, l’Unione Atletica Pantessalonicese di Costantinopoli, in breve, una delle due grandi di Salonicco, fresco campione di Grecia chiudendo all'ultima giornata proprio davanti all'AEK. Non a caso,. Per l’AEK, il cui stadio ospiterà la finale di Conference League,, ma è l’unica delle tre a non essere sempre stata in prima divisione, per via della

Va da sé che tra tutte e tre le squadre c’è una rivalità feroce., non solo nel calcio ma in tutti gli sport, per questioni die perché si tratta delle due squadre più titolate;, perché la retrocessione del 2013 è avvenuta proprio in seguito ad una sconfitta per 2-0 cui si sono aggiunti tre fatali punti di penalizzazione per via di scontri violenti fra tifosi; invece,, dato che la squadra del Pireo è prettamente associata alla destra, mentre quella del quartiere Nea Filadelfia alla sinistra.

Il campionato greco è stato più volte sospeso o soggetto a chiusure degli stadi negli ultimi anni. Su questo ha certamente avuto un impatto lain poi, ma il problema è più esteso. L’ultimadegli stadi al pubblico,Perché allora è stato colpito il calcio? Perché,. Sempre l’anno scorso, un tifoso dell’AEK è morto accoltellato in una colluttazione con quelli della Dinamo Zagabria nel contesto della gara valida per i preliminari di Champions League.: da sei anni a questa parte vengono chiamati fischietti stranieri a dirigere i match di cartello, per assicurare la massima imparzialità. Nel marzo del 2018 il presidente del PAOK Savvidis ha invaso il terreno di gioco con una pistola in mano; nella primavera dell'anno scorso il nostro Davideè stato colpito nelle parti intime dopo la fine di Olympiacos-AEK, e proprio nella finale di Coppa di pochi giorni fa la franceseha avuto bisogno di una scorta per sfuggire alle grinfie del numero uno dell'Aris Karipidis.

“L'ultima stretta ha avuto il suo effetto, ma il problema vero è quello che succede al di fuori degli stadi. Ciò che accade dentro rientra nelle responsabilità delle società, ma la mia preoccupazione va all'esterno degli impianti”, ci confessa Vangelis Moras preoccupato per il tam tam social diIn caso di vittoria, l’idea sarebbe quella di convogliare i festeggiamenti al Pireo evitando qualsiasi tipo di scontro. “Io ho giocato tanti derby in questi anni”, ci racconta Alberto Brignoli, “trovando sempre grande rispetto. Sono successi degli episodi, sì: abbiamo giocato in casa dell'Olympiacos, ma quel petardo è arrivato dalla tribuna, non dai settori dove stanno i gruppi di tifosi organizzati. E' difficile in generale domare la singola persona”. Un problema, come abbiamo visto, che non si può risolvere del tutto chiudendo gli stadi o, come spesso accade, vietando le trasferte ai tifosi ospiti., ci conferma Gabriele Marchegiani. Che però garantisce sulla purezza della parte sana del calcio ellenico: “Qui ho trovato un bel modo di vivere il calcio, me ne sono un po' innamorato nuovamente”. Gli fa eco Brignoli: “Il calcio qua è tutto vero, ci sono coreografie, fumogeni, ti capita di iniziare dieci minuti dopo perché sono delle feste”. Da greco, Moras non nasconde che all'orgoglio si mescola un po' di preoccupazione:

Olympiacos e Fiorentina, la finale di una competizione europea che ai viola manca dal 1961 e che i biancorossi non hanno mai alzato. Ma. Come canta Vasco, è tutto in equilibrio, sopra la follia.