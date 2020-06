Il calcio riapre, anzi di più:. Tra il 10 e il 25 per cento della capienza, mica poco considerando il magro tasso di riempimento degli stadi italiani già prima che coronavirus fosse., governo, Regioni, Comuni, aziende, negozi, ristoranti, bar, spiagge, chiese, palestre, piscine (uffici un po' meno), gente tutta e/o opinione pubblica, tv e giornali e social. Ne vale la pena. Minimo rischio nel riaprire la circolazione tra tutte le Regioni. Ne vale la pena. Minimo rischio nella non di rado grottesca caccia al turista raccontandogli anche che qui o là è il paradiso Covid free (al mondo non c'è). Ne vale la pena., a coprire solo bocca lasciando libero il naso... Gruppi e sottogruppi di mascherina che c'è, ma anche no. Qui non ne varrebbe la pena, ma fa lo stesso: mascherina barzotta testimonia che abbiamo scelto, deciso, scommesso che è finita.Ecco,. Non è detto sia scommessa vinta ma volontà del tutto e ragione non proprio tutta hanno deciso e scelto che valeva la pena di farla questa scommessa.. Non fosse altro che per sopravvivere, come i bar, i ristoranti, gli stabilimenti balneari.... Per una birra sì, per un telo in spiaggia sì, per una ritintura di chioma sì, per un rito religioso sì, per una partita di calcio sì, perfino per una manifestazione di negazionisti no vax e no covid sì, si è scelto e valutato valga la pena del rischio minimo.Per una sola cosa governo e cittadini hanno calibrato non valesse la pena perché a loro giudizio c'era poco o nulla da perdere a tener chiuso (se non il parcheggio bimbi). E questa cosa è stata la scuola.una gita, una vacanza, un aperitivo o un apericena in vasta e allegra compagnia o ancora una bella e nutrita festa tra le mura di casa. Scala di priorità chiara, basta parlarsi chiaro, fino in fondo.