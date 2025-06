Bayern Monaco-Auckland City LIVE, le formazioni ufficiali: esordio per Tah, c'è Muller con Kane

Getty Images

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

E' il turno del: dopo un match d'apertura vibrante, ma senza goal come quello tra Al-Ahly e Inter Miami, il Mondiale per Club 2025 affida (probabilmente) al Bayern Monaco le sue speranze di prime istantanee di esultanza. I bavaresi, infatti, aprono la loro rassegna contro i meno quotati australiani dell'in un girone completato da due squadre blasonate come Boca Juniors e Benfica. Fischio d'inizio alle ore 18.Kompany non perde tempo e schiera subito il nuovo innesto in difesa, Jonathan, arrivato dopo la fine della sua esperienza al Bayer Leverkusen. Thomas, che alla fine della manifestazione lascerà il club tedesco dopo 25 anni di militanza, gioca alle spalle del bomber Kane affiancato dalle frecce Olise e Coman.

: Neuer; Boey, Stanisic, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane. All: Kompany: Tracey; Murati, Boxall, Heijer, Mitchell, Lobo; Yoo, Ilich, Garriga, Manickum; Bevan. All. Posa.