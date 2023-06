Presentarsi ai nastri di partenza del campionato da campioni d'Italia avendo alle spalle un calciomercato così inconsistente. Nella stagione appena conclusa ildoveva e. Se così non è stato, lo si deve anche a una. Laè in chiaroscuro perché alterna innesti ampiamente impiegati e incomprensibili comparse. L'conferma un modo di agire che da anni ne fa una società particolarmente attiva nel settore dei trasferimenti. Quanto alla, la sua agonia stagionale è segnata anche da un mercato di scambi fatto quasi esclusivamente con l'obiettivo di alleggerire il monte-ingaggi. Infine, da mal di testa l'che ha fatto praticamentericavandone effetti molto modesti in termini di resa.– Fra i nuovi arrivati della stagione 2022-23 il più presente è Ivan, che cumula 38 partite in campionato (3.411 minuti), cui vanno aggiunte 6 presenze in Europa League e 1 in Coppa Italia, media voto 6,1. Dietro di lui si piazza Alessio, che somma 34 presenze in campionato (2.925 minuti e 2 gol), cui vanno aggiunte 4 presenze in Europa League, 2 in Conference League e 2 in Coppa Italia, media voto 6,2. A quota 32 presenze in campionato troviamo Matias(1.864 minuti e 2 gol), che ha messo insieme anche 6 presenze in Europa League, e 4 presenze in Conference League, media voto 5,9. Con 29 presenze si piazza Nicolò(2.436 minuti e 1 gol), che colleziona anche 2 partite in Europa League, 4 partite in Conference League e 2 partite in Coppa Italia, media voto 6,1. Chiude la lista dei calciatori con almeno 20 presenze (l'esatto numero che totalizza, mettendo insieme però soltanto 237 minuti di gioco) Matteo, che colleziona anche 6 presenze in Europa League e 4 presenze in Conference League, media voto 6.08. Da qui in poi si apre la lista dei calciatori che segnano cifre meno significative e dei quali diamo soltanto le presenze in A:con 16, Mariocon 4 e il portiere Luische mette insieme soltanto 6 minuti, quelli giocati prima di essere espulso alla prima di campionato. Dunque un mercato di estremi: molto utilizzati (e anche con buone medie voto) alcuni, irrilevanti o quasi gli altri. Promosso con riserva.– Difficile imbattersi un una squadra chepochi acquisti, poco incisivi e poco utilizzati. Il più presente è anche l'emblema di questo cattivo andazzo:, che colleziona 32 presenze in campionato (ma i minuti giocati sono soltanto 1.101), cui si aggiungono 6 presenze e 235 minuti in Champions League, 1 presenza da 120 minuti in Coppa Italia e 25 minuti nella gara di Supercoppa Italiana, per una media voto in campionato di 5,6. Segue con 21 presenza in campionato Divock(1.018 minuti e 1 gol), media voto di 5,4. Subito alle sue spalle, con 20 presenze in campionato (1.363 minuti giocati) c'è Malik, che aggiunge 4 presenze in Champions League per una media voto di 6,08. Molto meno rilevanti i numeri di Aster Vranckx (9 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia) e di Sergiño(8 presenza in campionato, 7 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa).– Nel caso della squadra blucerchiata è davvero. Perché le mosse sul mercato dei trasferimenti sono state tutte a costo zero o addirittura “a costo meno”, nel senso che sie li si sostituiva con altri meno o per nulla costosi. In condizioni del genere ogni valutazione su impiego e rendimento perde significato. Ci limitiamo a dare conto delle presenze in campionato. Il più presente fra i nuovi è stato Filipcon 32 partite (2.187 minuti giocati e 3 gol), media voto 5,4. Segue Brunocon 27 partite (2.151 minuti e 1 gol), media voto 5,6. Quindi c'è Alessandrocon 22 partite (1.537 minuti e 1 gol) e una sorprendete media voto di 6,1, che vista la situazione è un gran titolo di merito. Quindi troviamo Harrycon 20 presenze (1.719 minuti) e una media voto da 5,7. Da lì in poi c'è una lunga lista di calciatori con meno di 20 presenze, anche perché molti fra loro sono stati a Genova per mezzo campionato. Ci limitiamo a citare le 19 presenze di Brame Sam, le 18 di Abdelhamid, le 15 di Gonzalo, le 12 di Michaele le 10 di Koray. Mercato assolutamente ingiudicabile.– Il più presente fra i nuovi arrivi della squadra friulana è Sandiche colleziona 37 presenze in campionato (2.379 minuti e 5 gol), con media voto di 6,01. Alle sue spalle si piazza Neuhéncon 34 presenze (2.826 minuti e 2 gol), media voto 5,9. Sono 32 le presenze di Jaca(2.732 minuti e 3 gol) media voto 6,08. Kingsley Ehizibue totalizza 27 presenze (1.535 minuti e 2 gol) e media voto di 5,8. Chiude la lista Enzocon 20 presenze (919 minuti) e una media voto di 5,9. Fra i calciatori con meno di 20 presenza vanno segnalati Festy(17), Florian(16) e Adam(14). Mercato da promuovere.– Una listadi movimenti di mercato. Il più presente fra i nuovi è Isakcon 32 partite (2.607 minuti giocati) e una media voto di 5,8. Dietro di lui si piazza Milancon 28 gare (1.362 minuti e 1 gol), media voto 5,7. Sono 24 (1.091 minuti e 5 gol) le partite di Simone, la cui media voto è 6,1. Quindi annotiamo due calciatori a quota 22 presenze: si tratta di Josh(1.354 minuti e 2 gol), media voto 6,08, e di Yayah(851 minuti e 1 gol), media voto 5,6. Da qui in poi è lunga la serie dei nuovi arrivi sotto le 20 presenze, anche perché il Verona ha fatto praticamente due mercati fra estate e inverno. Fra gli altri segnaliamo le presenze di Thomase Adolfo(16), Ondrej(15), Oliver(13), Juane Cyril(11). Mercatoper totale assenza di programmazione. (3. continua)@pippoevai