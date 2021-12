"Noi siamo Grifoni" ci tengono a specificaree Jacopo Pagano, la coppia di cantanti genovesi che il 19 novembre scorso hanno pubblicato il loro ultimo singolo 'Un'altra stagione', prodotto da Ale Bravo e. Da quel momento è diventata una malattia; mi è capitato più volte di pensare di scrivere una canzone sul Genoa anche stimolato dai miei amici, ma ho sempre abbandonato l'idea"."Lo spiego con un concetto che esprimeva spesso anche De André, anche se non mi paragonerei neanche lontanamente a lui: quando gli chiedevano di fare una canzone sul Genoa, diceva che è un argomento troppo intimo"."Un giorno mi sono trovato in studio insieme a Jacopo Pagano, co-autore e cantante, abbiamo iniziato a parlare di Genoa come si fa tra amici e nel giro di un'ora abbiamo fatto la canzone. Poi chiaramente ci sono state molte revisioni, e anzi: non mi era mai successo di avere un approccio così meticoloso nella revisione di un brano"."L'idea è raccontare una storia nella quale tutti si potessero rivedere, tifosi e non. Partire dall'amore di un padre che porta il figlio allo stadio, così come è capitano a noi"."Ci continuano a ringraziare in tanti per averla scritta, la cosa bella è che sono tifosi di ogni squadra; sì, anche della Sampdoria"."Mio padre mi portò in gradinata sud, ma io anziché guardare il campo avevo lo sguardo rivolto esclusivamente verso la nord. Mi colpì molto questo muro rossoblù, a mio padre dissi che volevo andare lì. Poi, nel 1982, mi ci portò per un Genoa-Catanzaro finito 1-1. Sono abbonato in gradinata nord dal 1987, l'unico anno nel quale non sono andato allo stadio è stato dopo quel Genoa-Milan quando morì Claudio Spagnolo. Lo conoscevo, fu un evento che mi ha scioccato. Avevo paura"."Avevo 15 anni, a mio padre avevo detto che stavo andando a studiare da un amico ma sono andato a vedere il Genoa a Liverpool, ad Anfield Road. E abbiamo vinto"."Ce n'erano due: Massimo Briaschi e Silvano Martina. Ma i personaggi veramente importanti per il Genoa per me sono stati il professor Scoglio, Gianluca Signorini, Marco Rossi e Claudio Onofri"."Goran Pandev. Tecnica sopraffina e visione di gioco pazzesca, Mourinho disse che senza di lui non avrebbe vinto il Triplete. Un altro che mi piace molto è Andrea Cambiaso, super tifoso del Genoa e in gradinata nord fino all'altro ieri. E' fortissimo. Poi dico Rovella, che non è più nostro ma mi piace molto"."Al di là dei soliti nomi Lewandowski, Ronaldo, Messi... A me piacerebbe rivedere al Genoa Davide Zappacosta"."E' stato un campione pazzesco, un giocatore che ho amato tantissimo. E ha messo i giocatori nel suo ruolo. Ballardini pare che già dopo la partita avesse chiesto di essere mandato via, era in confusione totale e non ha fatto bene. Ha fatto qualche sperimento provocatorio facendoci perdere anche a Salerno. A me però piacerebbe rivedere un altro allenatore sulla panchina rossoblù"."Sono una vedova totale di Gian Piero Gasperini, il mio sogno rimane lui"."Male. Genova è come Roma, è derby tutto l'anno. A volte vorrei che la Sampdoria sparisse, ma alla fine mi piace averla sempre lì. Ma quando vedo quei colori mi viene da star male... Vivere il derby allo stadio è una situazione strana: tu sei lì, ma vorresti essere da qualsiasi altra parte"."Certo. In quei giorni suonavo in Puglia con il mio gruppo, fino all'ultimo ero indeciso o no se rientrare prima di loro per andare al derby. Alla fine ho detto loro che dovevo andare, mi sentivo che sarebbe successo qualcosa. Ed è stata un'emozione incredibile"."In alcuni miei pezzi ci sono metafore e rimandi al mondo del calcio, ma qualche anno fa insieme a Enrico Brizzi e una band di Bologna che si chiama 'Altre di B' abbiamo scritto un brano che parla dell'essere tifoso ed è ancora lì, senza titolo. E sto pensando di farlo uscire a breve".