, che lo acquisisce poche settimane prima per 300 mila euro e non lo schiera mai in campo. Assieme a Vloet giunge a Frosinone un altro calciatore proveniente dal club ticinese, l'attaccante uruguaiano Joaquín Ardáiz, anch'egli tesserato poche settimane prima dal FC Chiasso. Movimenti di mercato molto strani, dei quali all'epoca Calciomercato.com si occupa avanzando il sospetto si tratti di due bridge transfer, i trasferimenti ponte che già in Ticino hanno trovato nelPer Vloet e Ardáiz l'esperienza italiana è insignificante. L'uruguaiano, giunto in Ciociaria con la formula del prestito oneroso, viene rimandato in Ticino a fine dicembre 2018 dopo aver giocato soltanto 19 minuti di campionato (in Lazio-Frosinone 1-0 nel 2 settembre 2018).Quanto a Vloet, con la maglia del Frosinone l'olandese gioca soltanto 5 spezzoni di partita per complessivi 118 minuti. A febbraio 2019 il calciatore e la società gialloazzurra. Pochi giorni dopo il calciatore trova un ingaggio in Belgio, presso il Sint-Truiden. Adesso si appresta a affrontare la stagione 2020-21 con gli olandesi dell'Heracles Almelo.Il dossier relativo al passaggio di Vloet al Chiasso sembrava chiuso lì. E invece in questi giorni, a due anni esatti dalla realizzazione del trasferimento, i media olandesi riferiscono cheStando alle dichiarazioni rilasciate a BN DeStern dal direttore generale del club olandese, Justin Gotzee, il trasferimento del calciatore in Svizzera sarebbe avvenuto senza che siano state fornite delle garanzie bancarie. Motivo: si riteneva che i club del calcio svizzero fossero affidabili e solvibili . Ovvio che questa sia la versione di una delle parti in causa, ma resta il fatto che vi sia un procedimento in corso presso la Fifa.Di sicuro Calciomercato.com continuerà a seguire la vicenda.@pippoevai