Il Chelsea compra ancora: ufficiale il ritorno di Joao Felix, quanto è costato

Offside via Getty Images

Acuerdo con el Chelsea para el traspaso de João Félix al conjunto londinense.



https://t.co/TOY6IVNd07



¡Te deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional! pic.twitter.com/j6v72FH4b5 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 21, 2024

Dopo il passaggio di Conor Gallagherilha ufficializzato il calciatore che farà il passaggio opposto della tratta Madrid-Londra: si tratta di Joao Felix che, due anni dopo l'ultima volta che fu nella stagione 2022/23 da gennaio a giugno e che fu in prestito oneroso, questa volta approda in Premier League a titolo definitivo.

Come detto l'operazione pareggia di fatto il costo che l'Atletico Madrid ha completato con i Blues per Gallagher e quindi i due affari hanno impatto zero a bilancio. Il cartellino di