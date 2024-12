Niente Juve, Sancho si sblocca nel Chelsea dei giovani: secondo con Maresca, che aspetta due nuovi gioielli

Getty Images

. Dopo il deludente sesto posto in classifica della passata stagione stagione, il cambio di allenatore ha dato il via alla svolta. Arrivato al posto dell'argentino Mauricio Pochettino in seguito alla promozione in Premier League ottenuta con il Leicester, l'italiano Enzo Maresca ha ridato fiducia ed entusiasmo a unadopo il 5-1 di ieri sera sul campo del Southampton.

Dovesul finire dello scorso mercato estivo,tra Premier League, Community Shield e Conference League per un totale di 500 minuti giocati in questa stagione: "Per me è fantastico, sono così felice e non potrò mai dimenticare questa prima gioia".

Quando segna o fa assist ed è felice, inizia a calare un po' e invece dovrebbe continuare a cercare di farne altri.Quest'ultimo ha appena segnato un gran bel gol su punizione al novantesimo, decisivo per la vittoria per 2-1 sul campo del Cruzeiro. Si tratta della rete numero 15 su 45 presenze in prima squadra: niente male per un calciatore non ancora maggiorenne, che compirà 18 anni il prossimo 24 aprile.

Senza dimenticare gli altri giocatori del Chelsea attualmente ceduti in prestito: i portieri Djordje(Strasburgo) e Mike(Genk), il terzino sinistro Caleb(Strasburgo), il difensore centrale Aaron(Boca Juniors), il centrocampista Andrey(Strasburgo) e l'attaccante David Datro(Goztepe). Già adessotra i 24 calciatori finora impiegati da Maresca sui 30 della rosa. Insomma, il futuro a Stamford Bridge è sempre più Blue.