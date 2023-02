Ilha dominato le ultime sessioni di mercato con oltre 600 milioni di euro spesi tra la scorsa estate e gennaio, ma non sembra intenzionato a fermarsi. Anzi, prepara nuovi colpi ad effetto e uno su tutti può scuotere il calcio continentale:. Un sogno, anzi, un obiettivo vero e proprio per il proprietario, a tal punto da voler spingere sull'acceleratore., per affrontare il tema O Ney. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Le Parisien, che fornisce ulteriori dettagli. Il contatto tra i due dirigenti è andato in scena ieri, martedì, prima che il PSG affrontasse il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League.- Un trasferimento che avrebbe del clamoroso, ma non appare impossibile visto anche il delicato momento che sta vivendo Neymar all'ombra della Tour Eiffel. Bersaglio sistematico della critica, anche feroce, dei tifosi parigini, l'ex Barcellona ha avuto problemi anche con alcuni compagni di spogliatoio e già negli scorsi giorni erano circolate prime indiscrezioni secondo cui, quest'ultimo in scadenza di contratto. D'altronde, il presente e il futuro del PSG portano il nome di Kylian Mbappé , un concetto ribadito nella partita contro il Bayern sotto gli occhi dello sceicco Al-Thani, presente sulle tribune del Parco dei Principi.- Neymar può quindi lasciare il Paris al termine della stagione e il Chelsea si piazza in prima fila per assicurarselo, pronto a riaprire un canale di mercato che a gennaio ha vissuto un passaggio turbolento. O meglio, un non passaggio: quello didai Blues ai parigini. Il trasferimento del marocchino è saltato negli ultimissimi momenti del mercato, colpa di errori da parte del club londinese nella compilazione e restituzione dei documenti che hanno fatto naufragare l'intera operazione e complicato i piani di Campos. Ora PSG e Chelsea tornano al tavolo delle trattative, l'affare Neymar può rimediare gli errori del passato e chissà, magari anche riaprire una corsia per Ziyech.