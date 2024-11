Il City non vince più: quattro stop consecutivi per Guardiola e adesso il calendario fa paura

Getty Images

Anche i più forti hanno i loro momenti bui. Sembra strano associare ilalla parola, eppure è davvero così. Se la squadra di Pep Guardiola ha negli anni abituato il pubblico a filotti di vittorie e a un dominio assoluto in Inghilterra e in Europa, i recenti risultati raccolti in campionato e in Champions ribaltano gli equilibri e proiettano il City, sorprendentemente, in un periodo difficoltà. L'ultima batosta è arrivata sul campo del, dove la squadra inglese ha da poco ceduto il passo agli avversari, dando seguito al momento "no".

Sul campo del Falmer Stadium di Brighton la squadra di Guardiola si presentava con la necessità di tornare a fare punti, per rialzarsi in vista di un periodo cruciale della stagione. E in effetti l'inizio era stato incoraggiante, concapace di tornare al gol al 23', dopo due presenze senza marcatura tra Premier e Champions League, portando i suoi in vantaggio. Un vantaggio mantenuto fino al 78', quandobatte Ederson dopo una mischia in area e apre la strada al sorpasso dei Seagulls, siglato 5 minuti dopo dal compagno di squadra(ex obiettivo dell'Atalanta), di rientro oggi dall'infortunio. E così al 90' è, con il City rimontato e ancora sconfitto.

Le sconfitte iniziano a pesare nel recente bilancio dei Citizens, considerando che, quando fu il Southampton ad arrendersi all'Etihad. Da lì in avanti solo match infelici per i campioni d'Inghilterra, che hanno prima perso per 2-1 con ilin EFL Cup, per poi cadere con lo stesso risultato anche in campionato in casa dele poi crollare clamorosamente in casa dello(4-1 con tripletta di Gyokeres). Cos'hanno in comune queste sconfitte?

Serve una reazione, un match che permetta agli uomini di Guardiola di tornare a macinare punti come gli si addice. La prima occasione sarà quella del ritorno all'Etihad in cui di fronte ci sarà ancora il, in programma il prossimodopo la sosta nazionali. Una sfida cruciale, anche perché sarà seguita da altri importanti match: prima gli inglesi ospiterannocon l'obbligo di tornare a vincere per migliorare la posizione in classifica, poi il 1° dicembre ci sarà locapolista di Premier. Insomma, la stagione del City entra nel vivo e da qui in avanti non sarà più concesso sbagliare.