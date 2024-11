Milan, Reijnders verso il rinnovo: i dettagli dell'accordo per allontanare Manchester City e Tottenham

. Parole e musica di un certo Rijkaard. Tijjani è reduce dall’esibizione del Santiago Bernabeu dove ha sciorinato un calcio totale al cospetto dei fenomeni del Real Madrid. E cresce l’intesa con Fofana, una coppia destinata a scrivere una nuova storia al Milan.In questa prima parte di stagione si sono viste cose fuori dall’ordinario da parte di Reijnders.. Nelle ultime 3 partite ha segnato 4 gol tante quante nelle precedenti 60 uscite con la maglia del Milan.

- Come anticipato dalla nostra redazione, per Reijnders si va verso un nuovo accordo da siglare a inizio 2025 con scadenza nel 2030.di Tijjani e c’è grande fiducia per arrivare presto alla fumata bianca.