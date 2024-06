Il ct della Svizzera: "Okafor raramente titolare al Milan, non è ottimale". Ma segna di più in rossonero che in nazionale...

AFP via Getty Images

, commissario tecnico della, parlae nazionale elvetico: "Ogni cambiamento comporta anche dei grandi rischi, raramente è titolare con il suo club. Soprattutto per un attaccante, è importante giocare e il suo scarso minutaggio non è certamente ottimale".Yakin prosegue, come si legge sul Corriere del Ticino: "Non lo vedo molto come un numero 9 che deve giocare spalle alla porta., la sua velocità viene esaltata quando ha spazio davanti a sé. Al momento gli manca un po’ il timing nei movimenti, alcuni meccanismi vanno oliati".

Il classe 2000 ex Basilea ed ex Salisburgo, nella sua prima stagione al Milan la totalizzato 36 presenze, con 6 reti all'attivo (media di un gol ogni 6 partite). Con la maglia della nazionale rossocrociata invece lo score di Okafor è di 22 presenze e 2 reti (media di un gol ogni 11 partite).