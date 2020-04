“Ci si potrà allontanare dalla propria abitazione ma soltanto rispettando la distanza di almeno 2 metri da una all’altra persona per attività sportiva. Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive individuali,ma nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, a porte chiuse, senza alcun assembramento.Messa alle spalle la prima fase per combattere il coronavirus,in conferenza stampa ha annunciato le direttive per la Fase 2:Avete manifestato tutti, da nord a sud, forza e coraggio. Questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo.. Anche nelle relazioni familiari bisogna stare attenti. Teniamo conto che gli scienziati e gli esperti dicono che un contagiato su 4 è nei nuclei familiari. Come Governo dovremo vigilare ed essere pronti a intervenire qualora la situazione dovesse diventare critica. Come tenerla sotto controllo? Stiamo tutti affrontando una prova molto dura: nei prossimi mesi ci aspetta una sfida complessa. E mi rendo conto che gli italiani vorrebbero un allentamento nelle misure dopo settimane difficili.Possiamo operare una scelta: scacciare rabbia e risentimento, pensare a cosa ognuno di noi può fare per consentire una ripresa più rapida. Dipende da ciascuno di noi. Nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi per la ripartenza del Paese rimboccandoci le mani. Insieme alla squadra dei Ministri non ci tireremo indietro: continueremo a batterci in Europa e in Italia per cambiare ciò che non va.Nella convivenza con il virus dovremo adottare tutte le precauzioni e i dispositivi di protezione individuali: abbiamo sollecitato il commissario Arcuri per calmierare il prezzo delle mascherine. Ci sarà un prezzo equo per remunerare le imprese.Il prezzo dovrebbe essere intorno a 0,50 euro per le mascherine. In Europa è stato affermato un principio importante: la reazione all'emergenza deve essere comune. I Paesi più colpiti potranno percorrere una strada più rapida nella ripresa nel segno della solidarietà. Se l'Italia non avesse posto queste condizioni, con forza, non avremmo mai ottenuto questo risultato storico. Un punto a nostro favore, dobbiamo esserne tutti orgogliosi. Il sistema Italia ha sollecitato e ottenuto questa risposta. Abbiamo conseguito un importante passo avanti, ora dobbiamo arrivare al traguardo ovvero tradurre questo principio politico. In termini di lavoro tecnico, significa bilanciare questo strumento e offrirlo subito nella disponibilità dei Paesi colpiti​".Come annuncia l'Ansa,"E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenzaCosa succederà per le due settimane successive? Avremo una conferma generalizzata per le misure di distanziamento.Aggiungiamo spostamenti mirati per far visita a congiunti.. Introduciamo una regola più stringente per chi presenta sintomatologia e febbre. Devono rimanere presso il loro domicilio e avvertire il medico curante. Consentiamo l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici ma con il rigoroso rispetto delle distanze. I Sindaci potranno disporre la chiusura delle aree dove non ci sarà il rispetto dei controlli.Per chi pratica discipline collettive: in materia di cerimonie funebri c'è stata un'apertura. Ha addolorato tutti i troppi decessi di questo periodo senza una cerimonia dedicata. Dal 4 maggio sarà possibile con un massimo di 15 persone all'aperto e rispettando tutte le misure. Dal 4 maggio consentiamo l'attività di ristorazione con asporto. Vietati assembramenti agli esterni dei locali, si entrerà uno alla volta e il cibo non si consumerà nelle vicinanze. Riapriamo dal 4 maggio tutta la manifattura, il settore delle costruzioni e il settore del commercio all'ingrosso funzionale alle costruzioni. Lo facciamo con un piano articolato che sarà visibile nel nuovo decreto. E' consentita se tutte le azienda rispetteranno i protocolli di sicurezza. Il messaggio per queste azienda è di recuperare questo Protocollo affinché vengano predisposti tutti i locali con le prescrizioni adottate. I flussi dei lavoratori: le aziende di trasporto dovranno predisporsi al rispetto delle prescrizioni del Protocollo. Attraverso i dati di tutte le Regioni, potremo elaborare tutte le situazioni critiche. Sulla base dei parametri e del lavoro del comitato tecnico scientifico, potremo intervenire in caso di situazioni critiche. Non possiamo permetterci una situazione che ci sfugga di mano. Con questo sistema ci assumiamo il rischio della riapertura. Con questi Protocolli e prescrizioni ci avviamo ad allentare il lockdown dal 4 maggio. Mi permetto di anticipare che abbiamo un indirizzo chiaro del governo sul piano che stiamo affrontando. Il 18 maggio è in programma un'apertura del commercio al dettaglio. Con le dovute precauzioni anche musei, mostre e biblioteche oltre agli allenamenti delle squadre in campo sportivo​""Faremo il possibile anche per intervenire per tempo con gli stabilimenti balneari.Mi permetto di anticipare che abbiamo un indirizzo chiaro del governo sul piano che stiamo affrontando. I“Sono un appassionato di calcio come tanti di voi. Sembrava strano sospendere il campionato ma non si poteva fare altro.Non è ancora deciso: se si chiuderà il campionato, lo faremo garantendo le condizioni di massima sicurezza”.