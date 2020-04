Intervenuto in diretta con Damiano Er Faina, Radja Nainggolan risponde alle domande su Antonio Conte: "Conte? L'ho vissuto un mese, al di là delle scelte prese, quando uno è bravo è bravo: ha una mentalità assurda, in un mese insieme mi ha detto le cose chiare, in faccia, da apprezzare, come piace a me. Dopo un mese la squadra già capiva cosa si aspettava. Gli allenamenti sono pesanti...".