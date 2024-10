AFP via Getty Images

. Il figlio d'arte classe 2002 (in foto quando aveva 6 anni e papà Samuel era al Barça) segna il 5-0 del Rayo Vallecano sul campo del Club Deportivo Villamuriel nei 64esimi di finale in Copa del Rey.Raul de Tomas sblocca il risultato su rigore e poi fa doppietta dopo la rete di Oscar Trejo e prima di quella di Sergio Guardiola. Etienne Eto'o entra in campo al 76' al posto di Pelayo Fernandez e va a segno dopo 12 minuti all'88'.Cresciuto nel vivaio del Mallorca, Etienne Eto'o è poi passato nelle giovanili di Baleares, Oviedo, Guimaraes, Poblense e Union Collado.

¡Debut y gol en apenas 13 minutos!



Etienne Eto'o se estrena con la camiseta del @RayoVallecano y pone el 0-5 en Palencia.



ℹ Minuto a minuto: https://t.co/CAQw8fCYWw#CopadelReyMAPFRE | #LaCopaMola pic.twitter.com/u3geSSbF9r — RFEF (@rfef) October 29, 2024

Suo padre Samuel Eto'o ha giocato con Leganes, Real Madrid, Mallorca, Barcellona, Inter, Anzi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor e Qatar SC oltre che nella nazionale del Camerun. Di cui è presidente della Federcalcio dal 2021.