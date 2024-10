Ex Inter, il figlio di Ashley Young debutta da pro. Il post del padre e il consiglio divertente di Bastoni FOTO

Volete sentivi vecchi?I primi minuti da professionista di Tyler sono arrivati con la maglia del suo club, che milita nella, la nostra Serie C, nella sfida allovinta per 2 a 0 e valida per l’EFL Trophy, in sostanza il loro corrispettivo dellaAshley Young, il padre, è uno dei giocatori più esperti dell’attuale Premier. Aè ancora una colonna, dove gioca regolarmente, anche se il club di Liverpool sta vivendo una stagione, l’ennesima, in cui lotta per non retrocedere. Pochi istanti dopo l’ingresso in campo del suo figliolo, l’ex Inter ha condiviso sui social alcuni scatti del ragazzo in un momento così importante per lui. "La parolanon rende neanche minimamente cosa provo oggi per te e per questo momento.per il tuo debutto, figliolo, e”, ha scritto l’ex Manchester United dopo i primi 30 minuti in campo da pro del ragazzo.

Tyler Young, 18 anni, ha iniziato la sua carriera cone in estate è passato al Peterborough. Di lui si dice un gran bene. Ne sarà contento ovviamente soprattutto il padre che lo ha subito celebrato sui social e, tra i commenti al post del padre orgoglioso, ce n’è anche uno abbastanza laconico e che arriva direttamente da un suo ex compagno di squadra,Insieme, il difensore gli ha scritto, con molte emoji sorridentiChissà però che Ashley non voglia giocare almeno un minuto in squadra con suo figlio Tyler prima di appendere gli scarpini al chiodo, un po' come ha fatto