Il Frosinone è in Serie B: un dramma sportivo che si ripete. Il futuro non sorride, in estate sarà liberi tutti

Fatale la sconfitta in casa contro il l’Udinese (che ha salvato matematicamente i friulani) e il successo ottenuto dall’Empoli sulla Roma. Era una missione raggiungibile, visto l’ottimo avvio di annata registrato dai ciociari, che avevano messo a referto 12 punti nelle prime 8 gare di campionato, registrando successi importanti su Atalanta, Sassuolo e Verona.

. A rendere ancora più pesante il passivo in quest’annata, sono i soli 44 gol fatti, ma soprattutto le 69 reti subite (anche qui, solo i campani, insieme al Sassuolo, hanno preso più gol in tutta la Serie A). Numeri che rendono chiara la modalità con il quale è arrivata questa retrocessione.

È chiaro che, con questo risultato disastroso ottenuto sul campo, l’estate che vivrà il Frosinone sarà decisamente escandescente, con tutta una serie di giocatori che, con ogni probabilità, lasceranno la squadra, visti i numerosi prestiti con i quali il DS Angelozzi ha lavorato dallo scorso anno. Partendo da(che può tornare al Sassuolo, con la possibilità di restare al posto di Consigli, oppure ripartire), passando per(rientrerà all’Atalanta) e per(può ripartire da Bologna),(cercato dalla Lazio in passato) che possono avere mercato in Serie A, così come(tornerà al Marsiglia),(su cui possono registrarsi interessi dalla A) e(tornerà all’Atalanta). Ma i grandi casi riguarderanno(in prestito dalla Juventus),(impossibile una sua permanenza, tornerà a Torino prima di ripartire o consolidarsi dalla maglia bianconera),(ritornerà alla base a Napoli) e, che tenterà la fortuna alla Juventus., insieme alla famiglia di Maurizio Stirpe, ha reso il Frosinone una realtà con una precisa identità da Serie A. Per i ciociari sarà un’estate bollente, prima di una nuova stagione in Serie B. Serve voltare pagina, con un progetto nuovo, dinamico e degno di Frosinone, prima di tornare a battere i campi della cadetteria, ancora una volta.@cicciostraga7