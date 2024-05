Frosinone, le pagelle di CM: Zortea e Brescianini tra i migliori, la traversa ferma Soulé

Getty

Frosinone-Udinese 0-1Cerofolini 6,5: reattivo in apertura su Brenner in ben due occasioni, si fa trovare pronto quando chiamato in causa.Lirola 5: rischia al 6’ regalando palla in uscita a Brenner che non ne approfitta, non sciorina una prestazione memorabile.(dal 39’ s.t. Cuni s.v.)Romagnoli 6,5: contiene bene un cliente scomodo come Lucca, guidando con sicurezza il reparto arretrato.Okoli 5: va a un passo dal gol con un gran colpo di testa al 16’. Qualche errore di troppo in costruzione, si perde Davis nel vantaggio bianconero.

Zortea 6,5: all’inizio soffre l’intraprendenza di Kamara. Col passare dei minuti alza i giri del motore, spingendo in maniera frequente come suo solito. Va a un passo dal gol in due circostanze, solo un miracoloso Okoye gli nega la gioia dell’esultanza.(dal 48’ s.t. Monterisi s.v.)Barrenechea 6: ordine e pulizia nel palleggio lì in mediana.Brescianini 6,5: con il suo dinamismo e la sua corsa risulta prezioso in entrambe le fasi. Manca di un nulla la marcatura al 2’ della ripresa a seguito di una puntuale incursione. Quantità e qualità per il Leone.

(dal 42’ s.t. Gelli s.v.).Valeri 6: regge le avanzate di Ehizibue, attaccando con costanza sull’out mancino una volta recuperato il controllo della sfera.Soulé 6: quando si accende è uno spettacolo. Centra la traversa su punizione al 40’ con un fatato sinistro.(dal 39’ s.t. Ghedjemis s.v.)Harroui 6: parte in modo positivo, sfiorando il vantaggio con un insidioso tiro dal limite dell’area. Cala di livello con lo scorrere dei minuti.(dal 39’ s.t. Reinier s.v.)Cheddira 6: si sbatte sul fronte offensivo, lottando su ogni pallone. Poche le opportunità che ha per incidere negli ultimi metri.

All. Di Francesco 5,5: la posta in palio è altissima e l’avvio titubante certifica la pressione mentale dei suoi ragazzi, bravi poi a sbloccarsi creando diverse occasioni. Il vantaggio friulano firmato Davis, complice il successo dell’Empoli sulla Roma, condanna i ciociari alla retrocessione. Un epilogo atroce e immeritato.