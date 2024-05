Zona salvezza, due gare decisive per stabilire la terza retrocessa in Serie B, insieme a Salernitana e Sassuolo: in contemporanea a Empoli-Roma, si gioca, con i ciociari che hanno due risultati su tre per tenere dietro i friulani e archiviare la pratica salvezza. Per la squadra di Cannavaro, invece, due possibilità: battere il Frosinone oppure sperare che l'Empoli non vinca la sua partita.: Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Brenner, Lucca. All. Cannavaro

