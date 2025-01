Il Galatasaray chiede anche Pavlovic al Milan: la posizione del giocatore

AFP via Getty Images

Prima le avances del Fenerbahce, che poi ha virato su Skriniar dal Psg, adesso un'altra proposta dalla Turchia:, in chiusura per avere anche Morata in prestito con obbligo di riscatto dal club rossonero., che ha sempre pescato moltissimo in Italia. L'ultimo, clamoroso affare è stato quello che ha portato a Istanbul Osimhen dal Napoli. Il Milan non ha fatto molto utilizzo del difensore ex Salisburgo né con Fonseca né con Conceiçao, ma nelle ultime partite, specie contro il Parma, è stato tra i più positivi.

Lo stesso Pavlovic, dopo la vittoria sugli emiliani e l'assist per il gol decisivo di Chukwueze, aveva dichiarato: "Non ho giocato per 10 partite e ci sono state tante voci sui media.". In totale, Pavlovic conta fino ad oggi 17 presenze in tutte le competizioni, 1 rete e 2 assist con la maglia del Diavolo.In questo senso,. Ma il canale con il Galatasaray è aperto e in un frangente come questo, alla fine del mercato, le cose possono evolvere alla velocità della luce.