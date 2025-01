Milan, anche Calabria tra le possibili uscite: sondaggio del Bologna

Sono ore febbrili in casa. Mentre si sta concretizzando il passaggio di Alvaroal, c’è un altro pilastro dei rossoneri che rischia di salutare in anticipo. Stiamo parlando dell’ormai ex capitano Davidesul quale c’è un forte sondaggio da parte delNelle ultime ore sono stati diversi i contatti tra le due società che hanno provato a imbastire diverse trattive. Da, fino ad, ora è il terzino a essere finito al centro dei rumors di questa sessione di mercato che è arrivata ormai al fotofinish. La squadra dista per salutare Stefan, diretto, e potrebbe quindi rimpiazzarlo con un giocatore di alto livello.

A riportare la notizia è Relevo che sottolinea come il difensore – che a giugno sarà– si sta avvicinando al club emiliano. I discorsi per il suosono fermi al palo e il Milan ha di fatti già voltato pagina e non vuole legarsi a Calabria con un nuovo accordo. A testimoniarlo è stato in estate l’acquisto die a gennaio quello di Kyle. Dopo essere stato titolare indiscusso con, Calabria ha perso il posto coned è sceso ancor di più nelle gerarchie con. A Zagabria nell’ultima brutta prestazione del Milan, Calabria non c’era., ha assistito all’ennesimo ko dei suoi che hanno buttato alle ortiche la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League.

Come rivelato da lui stesso, quello recente è unIl nervosismo del giocatore e della situazione che lo riguarda è esploso al termine diquando tra lui e l’allenatore Sergio Conceicao si sono dovuti mettere in mezzo i compagni di squadra per evitare il contatto fisico dopo un alterco successivo al cambio.