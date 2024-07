Il Genoa pensa al dopo-Gudmundsson: occhi su un talento dell'Atalanta

Getty Images

In Italia il talento islandese del Genoa è uno degli obiettivi primari dell'Inter ma piace da tempo anche a Juventus, Napoli, Roma e Lazio; all'estero il 27enne di Reykjavik è finito del mirino di Tottenham e West Ham, oltre che in quello degli immancabili sauditi, disposti ovviamente a ricoprirlo d'oro.Le intenzione primarie del Grifone sono quelle di provare a trattenere il ragazzo in rosa almeno per un'altra stagione, oppure di cederlo per una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro. Ipotesi che qualora dovesse verificarsi non troverebbe la società rossoblù impreparata.

Gli uomini mercato dei liguri sono infatti attivi nell'individuare l'eventuale sostituto dell'attuale numero 11. Il nome più gettonato a tal proposito è al momento quello di23enne attaccante esterno di proprietà dell'Atalanta ma reduce da una doppia stagione in prestito all'Empoli.I bergamaschi sembrano disposti a cedere il giocatore anche a titolo definitivo, valutandolo attorno ai. Ma, come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport,, tutte attratte dal talento del ragazzo di Monza.