Per la prima volta nella storia un atleta ellenico è infatti salito sul tetto del mondo della racchetta aggiudicandosi le Atp Finals di Londra. Merito del 21enne di Atene che ieri sera si è sbarazzato in finale dell'austriaco Dominic Thiem, facendo impazzire di gioia tutta la Grecia.Ma a fare il tifo per lui non c'erano soltanto i suoi connazionali. Come annunciato qualche giorno fa attraverso i propri canali ufficiali, anche il Genoa è stato particolarmente vicino a. Il tennistae il club ha voluto rendergli omaggio nei giorni scorsi facendogli un personale 'in bocca al lupo' proprio in vista del prestigioso torneo londinese. Un augurio rivelatosi decisamente benaugurante se è vero che l'ateniese è riuscito a mettere in riga tutti i migliori tennisti dell'anno.adeguatamente il prestigioso successo del suo illustre sostenitore,non si è limitato a tesserne le lodi pubblicamente sul proprio sito ufficiale madel Grifone con il numero 10 e il suo cognome stampato sopra che capitan Criscito non vede l'ora di consegnargli direttamente.