ildurante il raduno, primo giorno della nuova stagione rossonera. Messaggio importante per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, gli uomini mercato del Milan, che propriodovranno fare la differenza, senza farsi prendere dalla fretta ma operando in tempo per far sì che il nuovo interprete possa abituarsi ai dettami tattici del coach: le caratteristiche però sono chiare,come capitato troppo spesso nell'ultimo anno e mezzo, a causa del divario tecnico che si è creato tra Theo e Leao e gli omologhi che operano dall'altro lato.- Il nome di Samueldel Villarreal, obiettivo ambito e complicato, resta primario, ma, eche, dopo l'acquisto di Loftus-Cheek, escluderebbe l'arrivo di Mehdi Taremi in attacco, lo allontanano dal Naviglio:visto che i rossoneri hanno giàe protagonista in Europa in questa stagione.? Nato a Hjerk, piccola cittadina nel nord della Danimarca, lo stesso giorno di Raphael Onyedika, ex compagno di squadra al Midtjylland ed ex obiettivo di calciomercato del Milan, l'enfant prodige, debuttando in un torneo internazionale con la nazionale danese a soli 16 anni e segnando 3 gol e 2 assist con la rappresentativa Under 17 tra amichevoli, qualificazioni ed Europei di categoria.mette a referto 17 gol 7 assist, prima di, contro il SönderjyskE, anche se le prime due stagioni non sono esaltanti, dal punto di vista numerico, a causa di un eccessivo svariare nel reparto offensivo, che non lo aiuta. Nonostante gli esordi sulla sinistra, I, pere quelle doti tecniche che lo hanno avvicinato in patria avista anche l'abilità con il piede debole.- Vince, seppure non da protagonista, campionato e Coppa di Danimarca, poi inizia a carburare e alla fine della stagione 2020/201, conclusa con 8 gol e 7 assist,. L'ultima è stata l'annata della definitiva consacrazione:Numeri da centravanti vero,, danese indimenticato e indimenticabile nella Milano rossonera, seppur Isaksen ami partire proprio dalla destra nel 4-3-3, anche se a voltePer intenderci, Leao è a quota 0.85. E la capacità di saltare l'uomo?Aggiungendo che si tratta inoltre di un ottimo assist man, l'identikit perfetto sembra delineato. Fuori dal campo? Ama il sushi e trascorrere il tempo con la fidanzata. Oltre alche su di lui aveva messo gli occhi grazie a Cristiano Giuntoli. Segnale di un prospetto che, comunque andrà, è da monitorare con attenzione.@AleDigio89