Domani lo troverà di fronte da avversario, la prossima stagione potrebbe averlo in rosa. ​Houssemsfiderà con il Lione la Juventus, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, della Juve potrebbe essere uno dei rinforzi estivi.. La novità di queste settimane è rappresentata dalla. Con la Ligue 1 che ha chiuso in anticipo e con la mancata qualificazione alla prossima Champions League serve fare cassa, la partenza del ragazzo cresciuto nel settore giovanile può aiutare a sistemare i conti.Il problema principale è rappresentato dal prezzo, il Lione per lasciare partire Aouar, in scadenza nel 2023,. Un ostacolo che rende difficile ma non chiude ogni discorso: i rapporti tra i club sono ottimi, non è da escludere che si possa arrivare a una soluzione con l'inserimento di contropartite gradite ai francesi, comegià richiesti in passato da Juninho Pernambucano, il direttore sportivo dell'OL.La Juve per ora è in stand by, studia la strategia. Il mercato non è ancora iniziato, ci sono tempi e margini per aprire una trattativa. Sa che dall'addio di un paio di big, Higuain e Douglas Costa su tutti, possono arrivare soldi da reinvestire sul mercato, è consapevole cheDomani Aouar sarà solo un avversario, in futuro chissà.