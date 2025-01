Il Manchester City vuole subito Cambiaso: Juventus pronta a vendere in caso di un'offerta monstre

Due colpi in entrata - in attesa delle ufficialità - e la questione Danilo in ballo. Ore roventi per la Juventus, che adesso aspetta novità soprattutto per il mercato in uscita. Oltre ai soliti nomi, su tutti quelli di Fagioli, e le voci su Vlahovic, si spalancano però opportunità che prima sembravano lontane. Che invece possono essere più vicine di quanto si pensi. Torna a rimbombare dall'Inghilterra la volontà del Manchester City di arrivare adl'esterno mancino della Juve, tornato titolare nella sfida di Bergamo dopo un periodo di difficoltà fisica. No, non una partita memorabile. E chissà che le voci di mercato non possano dare una certa influenza, naturalmente inconscia.

Non è un segreto che Pep- ufficialmente al City pure per la prossima stagione - voglia cambiare, rivoluzionare, inaugurare qualcosa di nuovo all'ombra dell'Etihad. E in questo cambio epocale, praticamente generazionale,Insomma: ci si piace. E naturalmente Andrea corrisponde, perché si parla pur sempre di una delle squadre più forti in circolazione, a discapito di un'annata sfuggita dai soliti binari. Al momento, oltre a una richiesta di informazioni però non si è andati. Il City è impegnato su altri fronti e la Juventus anche. Se ne può riparlare tra un po', quando la frenesia avrà lasciato il posto alle riflessioni. Ma sì, entro il 3 febbraio.

Naturalmente, davanti a un'offerta "normale", la Juve non ci penserebbe due volte: Cambiaso, se al top, è tra gli elementi più decisivi di questa squadra e con Motta è sempre stato inamovibile, almeno fino all'infortunio alla caviglia che lo ha privato di un po' di partite.La sensazione è che dipenda da quanto il City sia disposto ad arrivare per soddisfare quel desiderio di Guardiola.