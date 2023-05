Non solo Osimhen, che attirerà offerte ben superiori ai 100 milioni nel corso dell'estate: ilanchea prescindere da quelli che saranno gli sforzi di Aurelio De Laurentiis per provare a trattenere la colonna della difesa campione d'Italia. Kim, com'è noto, ha nel contratto. Una cifra enorme, una plusvalenza strepitosa ma nulla che sia fuori dalla portata delle big inglesi. In prima fila, per l'ex Fenerbahce,Il Manchester United è una delle squadre che investe di più e peggio sul mercato - anche se quest'anno il Chelsea lo ha surclassato - ma stavolta il colpo sembra sicuro e. Dunque, se lo United si muoverà nelle prime due settimane di luglio e il gigante coreano non si incatenerà metaforicamente ai cancelli di Castel Volturno, non ci sarà nulla da fare e gli azzurri dovranno trovare un rimpiazzo sul mercato. I soldi ci saranno tutti, le idee, visto e considerato cheil ds, sembra molto, sono tutte da studiare. Una di queste è, greco ex Arsenal in forza allo Stoccarda e in passato accostato debolmente anche all'Inter. Le fonti di Oltremanica spingono per questo incastro, anche se c'è un'altra questione da tenere presente.Probabilmente i piani per l'imminente sessione di mercato estiva sono già stati condivisi dai Glazer, attuali proprietari che hanno messo in vendita il club per la cifra record, e i potenziali acquirenti. In corsae lo sceicco, che certo non avrebbero nessun problema a sborsare 60 milioni, ma dovrebbero finalizzare il passaggio di proprietà entro la deadline del 15 luglio imposta dal contratto di Kim. Magari il coreano sarà l'ultimo acquisto dell'era Glazer, o il primo del nuovo corso, ma questo delicato incrocio può essere l'unica speranza di arrivare indenni al 16 luglio. Sempre che il Manchester City decida di tenere lo sguardo rivolto altrove...