Il Milan si muove sul mercato, o almeno ci prova, tra la sentenza Uefa, l'attesa del TAS e il fronte societario. Halilovic, a sorpresa, ha sostenuto le visite mediche, tappando quella falla nel ruolo di vice Suso che ha costretto lo spagnolo agli straordinari, ora si cercano un centrocampista di qualità e, soprattutto, un centravanti da 20 gol a stagione, visti i problemi di Kalinic e André Silva nell'ultima stagione. A fronte, però, di acquisti necessari da fare, la società rossonera rischia di perdere per strada i big.



BONUCCI E DONNARUMMA - Come scrive la Gazzetta dello Sport, i due indiziati a partire sono proprio il capitano e il portierino. Il numero 99 milanista viene valutato 70 milioni di euro dalla dirigenza, ma al momento nessuno si è fatto vivo. Discorso diverso, invece, per Leonardo Bonucci, il capitano del Milan, che piace al Manchester United di José Mourinho: per la rosea, la società rossonera è pronta ad ascoltare cifre dai 35 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche il forte interesse del Paris Saint-Germain. Nessuno incedibile, tutti sacrificabili.