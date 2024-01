Il mercato di Serie C si infiamma in coda: un ex Milan trova squadra, colpi per Padova e Foggia. Il punto

Alessandro Di Gioia

Il mercato di Serie C si infiamma in coda. Diversi club, divisi tra i tre gironi, si stanno muovendo nelle ultime ore di trattative per cercare di mettere a segno i colpi che poi saranno fondamentali nei vari obiettivi, che siano velleità di promozione, playoff e salvezza. Nelle ultime ore si sono concretizzate parecchi acquisti e cessioni, qui un riepilogo degli affari più importanti.



IL GIRONE A - Dopo l'arrivo del difensore Fabio Granata, colpo da novanta in entrata per la Virtus Entella di Fabio Gallo, che cerca la conquista dei playoff e per farlo ha acquisito in prestito dal Modena Romeo Giovannini, fantasista classe 2001 già protagonista in Serie B. La Virtus Verona prende Diego Ronco, difensore classe 2004 del Como, mentre la Pro Vercelli si aggiudica l'attaccante classe 2005 Kozloski dalla Triestina. Grande innesto per il Padova, sempre in chiave promozione: dal Palermo arriva l'esterno Nicola Valente, lusso per la categoria, così come Tommaso Fumagalli, prelevato definitivamente dalla Giana Erminio, che lo rileva dal Como, dopo i 12 gol in 21 partite finora. Il centrocampista classe 1989 Fabio Scarsella lascia il Vicenza e va alla Triestina, mentre il Trento è a un passo da Mbarick Fall, punta classe 1997 ex Brindisi. Scambio tra Sestri Levante ed Alessandria: l’attaccante classe 2002 Tommaso Busatto dal club ligure passa ai grigi, mentre Claudio Vaughn, centrocampista classe 2003, fa il percorso inverso e va in Liguria.



@AleDigio89