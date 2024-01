Menichini, l'ex vice di Mazzone riparte dalla Serie C: UFFICIALE

Cambio in panchina per la Turris in Serie C. In seguito alla sconfitta per 2-1 a Sorrento, il club campano ha esonerato l'allenatore Bruno Caneo, che lascia la squadra in zona playout al quartultimo posto in classifica con 20 punti raccolti in 22 giornate di campionato nel girone C.



Il nuovo allenatore è Leonardo Menichini, storico vice di Carlo Mazzone, scomparso lo scorso 19 agosto. Nella sua carriera da tecnico è stato sulle panchine di Pisa, Salernitana e Reggiana oltre alla Primavera della Lazio. La sua ultima esperienza è stata al Monterosi Tuscia. Ai tempi in cui era calciatore aveva giocato con la maglia della Roma.