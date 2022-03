E' arrivata la nota in risposta del, avversario del Chelsea in FA Cup, alla richiesta dei Blues di giocare a porte chiuse "Siamo a conoscenza della richiesta del Chelsea di far giocare a porte chiuse il sesto turno di FA Cup di sabato e troviamo il loro suggerimento bizzarro e senza alcuna sorta di pertinenza. Tutti gli interessati sono ben consapevoli dei motivi per cui il Chelsea è stato sanzionato e che questo non ha nulla a che fare con il Middlesbrough Football Club.Suggerire di conseguenza che il club e i nostri tifosi dovrebbero essere penalizzati non è solo gravemente ingiusto, ma privo di fondamento. Date le ragioni di queste sanzioni, per il Chelsea cercare di invocare "integrità" sportiva come motivo per cui la partita si dovrebbe giocare a porte chiuse è estremamente ironico. Al momento attendiamo la notifica formale da parte della FA dei prossimi passi, ma assicuriamo che l'MFC resisterà alle azioni del Chelsea nei termini più forti".